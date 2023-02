Flix, nel 2022 ricavi triplicati: i piani per far crescere FlixTrain e Flixbus

Anno record il 2022 per Flix. La società di mobilità, che in Italia opera con il servizio FlixBus, ha chiuso l’anno appena passato con un fatturato globale di oltre 1,5 miliardi di euro e il raggiungimento della redditività a livello di Ebitda, registrando un aumento dei ricavi del 185% rispetto al 2021.

Oltre 60 milioni i passeggeri trasportati in 40 Paesi.



“Ad oggi – commenta in una nota André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix -, il 2022 è l’anno in cui abbiamo registrato il maggior successo. E siamo solo all’inizio. I successi di quest’anno dimostrano che esiste un mercato in crescita, a cui vogliamo continuare a contribuire offrendo una valida alternativa di mobilità collettiva all’auto privata, innovativa e per tutte le tasche”.



I piani futuri

Per il 2023, Flix conta di aumentare i profitti di almeno il 20%, e prevede di continuare a estendere la rete di FlixBus e FlixTrain.



Su questo fronte, Flix intende consolidarsi massicciamente in Europa, Nord America e Turchia. Parallelamente, continueranno gli impegni per far crescere la redditività e i margini di profitto a livello di gruppo.



Nel corso dell’anno, inoltre, gli autobus verdi debutteranno in Cile.