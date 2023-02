Aerolíneas Argentinas aumenta le frequenze del Roma-Buenos Aires

A partire dal 15 aprile saliranno a quattro le frequenze settimanali del Roma - Buenos Aires di Aerolíneas Argentinas. Una decisone che, come spiega Claudio Neri, country general manager del vettore, “riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l'offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico".

Gli orari

I voli decolleranno da Roma Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15, con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche. A partire dal 9 luglio, inoltre, e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a 5: il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica.



“Aerolineas Argentinas – sottolinea Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma il primo elemento di unione sociale, culturale ed economica tra due nazionalità così vicine”.