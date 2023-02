Air Europa è il nuovo sponsor della Digital edition di TTG Magazine

È Air Europa il nuovo sponsor della Digital edition di TTG Magazine, online da lunedì 13 febbraio. Un numero che si apre con un ampio servizio dedicate alle prospettive delle destinazioni a lungo raggio nel corso del 2023.

A proprio sul lungo raggio si concentra l’attenzione della compagnia aerea spagnola, che quest’anno mette in campo un network composto da 20 destinazioni tra Nord e Sud America, con un’attenzione in particolare alla seconda, da sempre punto di forza del vettore.



E sul lungo raggio asso nella manica di Air Europa saranno i nuovi B787 Dreamliner, che la compagnia mette in pista per compiere un passo avanti sul fronte della sostenibilità oltre che del confort per i propri passeggeri.