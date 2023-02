World2Fly amplia la flotta e guarda la Nord Africa e alle capitali europee

Due nuovi aeromobili che portano a 5 le unità in flotta di World2Fly. La compagnia del gruppo Iberostar ha annunciato l'ingresso di un ulteriore A330, che arriverà ad aprile, e un nuovo A350, il cui arrivo è invece previsto per maggio.

Al momento il vettore dispone di due A350 basati a Madrid e un A330 a Lisbona, come ricorda preferente.com. Entrambe le new entry saranno noleggiate da Air Lease Corporation. I nuovi ingressi saranno basati a Madrid, che passerà a 4 aeromobili, mentre a Lisbona ne resterà uno.



L'obiettivo dell'ampliamento della flotta è è proseguire sul piano di crescita, rafforzando la presenza sulle principali mete dei Caribi come Cancun, Punta Cana, Santo Domingo e L'Avaba. Ma l'intenzione è anche di ampliare il raggio d'azione verso il Nord Africa e le grandi capitali europee.



Il vettore, che ha debuttato nel 2021, nel primo anno di vita ha trasportato 182.900 passeggeri.