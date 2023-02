AirBaltic: Milano-Tampere new entry sull’Italia da maggio

Sono Milano e Nizza le due new entry del network di AirBaltic dalla base di Tampere, in Finlandia. Per entrambe le destinazioni, che debutteranno a maggio, verranno effettuati due voli alla settimana utlizzando gli A220-300 della flotta.

“Tra pochi mesi festeggeremo il primo anniversario della nostra base di Tampere, e finora la domanda dei passeggeri finlandesi ha soddisfatto le nostre aspettative – sottolinea il presidente e ceo Martin Gauss -. Speriamo che quest'anno la domanda cresca ulteriormente, così potremo lanciare altre rotte verso vari hub commerciali e destinazioni leisure in futuro".



Al momento sono sette le destinazioni servite da AirBaltic da Tampere- mentre il network totale è composto da 70 destinazioni dalle basi di Riga, Tallinn e Vilnius oltre a quella finlandese.