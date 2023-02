Genova conquista gli austriaci con il Nightjet

A pochi mesi dall’entrata in servizio il treno notturno diretto Vienna-Genova, operato dalla compagnia ferroviaria Öbb, è già sold-out. Da dicembre scorso, si legge su Hotelmag, è operativo il Nightjet, che collega la capitale austriaca al capoluogo ligure, consentendo alla Liguria di riprendere quota su un mercato importante per l’incoming, e proprio nel periodo delle ferie invernali degli austriaci. Nel 2022 gli arrivi dall’Austria sono stati +14,04% rispetto al 2019, come riportato dai dati dell’Osservatorio Turistico Regionale.

“Con il Nightjet si è colmata una mancanza – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori -, perché, per noi, quello austriaco è uno dei mercati su cui è maggiormente giusto investire”.



Il nuovo collegamento dimostra, in particolare, l’interesse del mercato austriaco verso Genova: “ La nostra città – ha sottolineato l’assessora comunale al Turismo, Alessandra Bianchi -, con una molteplice gamma di offerta di turismo esperienziale e attivo, ha le carte in regola per poter intercettare numeri sempre maggiori di visitatori da Centro e Nord Europa. La nostra enogastronomia, le attrazioni che vanno dall’arte al mare, allo sport, sono elementi che candidano Genova come punto di riferimento per un turismo sostenibile in ogni stagione dell’anno”.



Sono in programma grandi eventi sportivi, tra cui ‘The Ocean race The Grand Finale’ e ‘Genova Capitale europea dello sport 2024’.