Flybe tenta la strada della licenza temporanea

Flybe cerca una via d'uscita allo stop ai voli dopo l'ingresso in amministrazone controllata. Per la compagnia aerea potrebbe infatti aprirsi uno spiraglio: gli amministratori hanno infatti richiesto una licenza operativa temporanea.

Come riporta ttgmedia.com la mossa decisamente inusuale prevede una richiesta alla Caa che comprenderebbe anche l'impegno a ristrutturare i conti.



Ma l'obiettivo non sarebbe solo quello di tornare nei cieli: in realtà il vero scopo sarebbe quello di spianare la strada alla vendita. Anche perché Interpath Advisory (la società che sta gestendo i processi del vettore) avrebbe trattative in corso con potenziali acquirenti per quanto riguarda le attività e gli slot, questi ultimi asset di vendita fondamentali.



Al momento l'autorità britannica per l'aviazione civile non ha ancora preso una decisione.