Spagna: decolla il primo charter al mondo su Abu Simbel

Una prova concreta della ripresa dell'Egitto: il tour operator spagnolo SamaTravel ha lanciato il primo charter al mondo su Abu Simbel. Una vera e propria rivoluzione per lo scalo nordafricano, che fino ad oggi poteva contare solo su voli interni.

Come riporta preferente.com le operazioni prenderanno il via il prossimo 6 aprile. I collegamenti saranno operati da Egyptair, con partenze da diverse città spagnole. I voli decolleranno in un primo momento da Murcia, ma questo scalo si andranno progressivamente ad aggiungere Albacete, Saragozza, Valladolid, La Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, ​​Asturie, Barcellona e Madrid.



L'operatore collega già l'Egitto con quattro rotazioni charter settimanali, collegando però gli scali spagnoli con Luxor e Il Cairo.