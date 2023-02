Gulf Air aumenta le frequenze sull'Italia: ecco il nuovo operativo

Saliranno a 10 le frequenze settimanali dei voli operati da Gulf Air in Italia. Il vettore del Bahrain a partire dal prossimo 6 marzo effettuerà infatti un volo giornaliero su Milano Malpensa e tre collegamenti alla settimana su Roma Fiumicino.

La compagnia, che ha Rephouse come gsa per il mercato italiano, aveva ripreso i collegamenti sulla Penisola dal mese di giugno del 2022 facendo registrare una continua crescita della domanda, fino alla decisione di aumentare l’offerta in vista della primavera.



“Le nostre operazioni da e per l'Italia si sono dimostrate un grande successo commerciale, e il mercato italiano si conferma di grande importanza per Gulf Air – sottolinea l’acting ceo Waleed Al Alawi -. I nostri servizi rinnovati e di alto standard di qualità, offrono comodità e connettività ai nostri passeggeri per viaggiare da e verso il Bahrain e raggiungere le altre destinazioni all'interno del nostro network”.