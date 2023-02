Vueling lancia il Londra Gatwick-Alicante

Vueling continua la propria espansione sul mercato britannico e lo fa con l'annuncio di una nuova rotta. Si tratta del volo che, a partire dal 28 marzo, collegherà Londra Gatwick con Alicante, aggiungendosi così al Londra Gatwick-Barcellona.

Sarà operato a bordo di un Airbus A320 tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) e contribuirà all'ampliamento della programmazione estiva del vettore low cost, che si presenta come la più ricca di sempre.



Come riporta simpleflying.com, infatti, Vueling ha già comunicato una serie di tratte con base Bilbao che porteranno i passeggeri in direzione Firenze, Roma, Zurigo, Praga, Bruxelles, Amburgo e Marrakech.



Gaia Guarino