Etihad incrementa i voli su Francoforte

Dopo Düsseldorf anche Francoforte. Etihad rilancia sugli aeroporti tedeschi annunciando una serie di nuove rotte.

Come riporta simpleflying.com, poco tempo fa il vettore aveva annunciato nuovi voli tra Abu Dhabi e Düsseldorf a partire dal prossimo ottobre; e ora arrivano ulteriori investimenti su Francoforte, attualmente servito da un volo giornaliero proveniente sempre da Abu Dhabi. A partire dal prossimo 1 maggio, infatti, saranno aggiunti 4 voli extra, che porteranno a 11 il numero di collegamenti settimanali sullo scalo.



I nuovi voli saranno opwerati con il B787 Dreamliner, con una capacità di 290 passeggeri e una configurazione di 28 posti in business e 262 in economica.