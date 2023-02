Terremoto Turchia: traffico regolare per i treni in Italia, rientrato l'allarme tsunami

E’ tornato regolare già dalle prime ore di questa mattina il traffico ferroviario nel Sud Italia. Le linee erano state interrotte dopo che, in seguito al devastante terremoto avvenuto nella notte al confine tra Turchia e Siria, era stato diramato un’allerta tsunami anche sulle coste dalla Penisola. Allarme poi rientrato questa mattina.

Secondo quanto informa Trenitalia nella sezione Infomobilità al momento il traffico risulta regolare in tutta Italia sia per quanto riguarda la linea convenzionale sia per l’Alta velocità.