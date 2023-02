Binter: in arrivo cinque nuovi Embraer E195

Binter amplia la flotta con l’inserimento di cinque nuovi Embraer E195. La società ha concluso un accordo di finanziamento con un consorzio bancario composto da Caixabank, Santander e Bbva per sviluppare il proprio programma di espansione.

Come riporta Preferente, la compagnia aerea aveva già annunciato l'arrivo di questi nuovi aerei lo scorso dicembre, con un investimento di 389 milioni di euro. Tuttavia, aveva bisogno del supporto della banca per intraprendere l'investimento. Gli saranno consegnati durante quest'anno e il 2024.

"Continuiamo a scommettere sull'incremento della nostra flotta - ha evidenziato il presidente di Binter, Rodolfo Núñez -. Questo tipo di aereo ci consentirà di migliorare ulteriormente la connettività delle isole Canarie".

In 20 anni Binter ha investito più di 900 milioni di euro nell'acquisizione di 42 velivoli da Atr. A questi vanno aggiunti altri 750 milioni per i dieci modelli di Embraer.