L’ultimo B 747: piloti disegnano una corona in volo per salutare il Jumbo Jet

Una corona nel cielo per salutare il leggendario B 747. Con la consegna, il 31 gennaio, dell’ultimo Jumbo Jet ad Atlas Air, si è chiusa un’era per il trasporto aereo. Un’era che la compagnia cargo e Boeing hanno voluto celebrare tracciando una rotta speciale durante il volo di consegna.

Lasciato così lo stabilimento Boeing di Everett (Washington) per raggiungere Cincinnati, i piloti hanno disegnato durante il tragitto di 7 ore una corona contenente al suo interno il numero 747.



La corona - riporta Cnn - riprende il celebre soprannome soprannome dato dal mercato anglosassone all’aeromobile: ‘Queen of the skies’, ovvero ‘Regina dei cieli’.