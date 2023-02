Trenord: 3,8 milioni di pax sul Malpensa Express nel 2022

Sono 3,8 milioni i passeggeri trasportati a bordo del Malpensa Express nel 2022. Un dato, quello appena diffuso da Trenord, che segna un ritorno ai livelli del 2019, nonché una crescita del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto, del 18%.

A trainare la ripresa i grandi eventi internazionali.



Il picco si è registrato nel mese di novembre, quando un passeggero su cinque da e per lo scalo ha scelto il treno.



Secondo i dati raccolti dal vettore ferroviario, il cliente del Malpensa Express ha un’età media di 37 anni. Un passeggero su quattro è straniero, risultato in crescita rispetto al 10,4% rilevato nel 2019.



Il 23% dei passeggeri ha utilizzato il collegamento aeroportuale per la prima volta; il 48% lo usa per i propri spostamenti da e per lo scalo più volte al mese o all’anno. Il 30% dei biglietti Malpensa Express è acquistato tramite canali digitali.