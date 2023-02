Wizz Air apre da marzo il nuovo Catania-Linate

Nuova rotta per Wizz Air, che a partire dal prossimo 26 marzo inserisce un collegamento fra l’aeroporto di Catania e Milano Linate effettuato due volte al giorno. Il vettore di fatto sposta 14 voli settimanali operati su Milano Malpensa all’aeroporto di Linate, mentre continuerà a operare la rotta su Malpensa con un collegamento giornaliero.

"Wizz Air monitora sempre il feedback dei clienti e cerca continuamente opportunità per migliorare la propria offerta – dice Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Il trasferimento della maggior parte dei nostri voli da Catania a Milano Linate migliorerà l'esperienza di viaggio dei passeggeri locali, consentendo di spostarsi tra le due città in modo semplice e conveniente. Per chi è abituato a volare a Milano Malpensa, continueremo a operare voli giornalieri anche da Catania".



I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili.