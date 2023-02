Ryanair rilancia su Bologna: accordo a lungo termine e 67 rotte per l'orario estivo

Dopo una lunga trattativa è arrivato il rinnovo a lungo termine dell’accordo tra Ryanair e Bologna e la compagnia low cost riprende con gli investimenti sullo scalo, che si tradurranno nella programmazione estiva con un network di 67 destinazioni.

Il vettore irlandese posizionerà 11 aeromobili nel corso della Summer 2023 sul Marconi, aerei con i quali si arriverà fino a 770 voli settimanali. Rispetto allo scorso anno ci sarà una new entry, il volo su Tolosa, in aggiunta all’aumento delle frequenze su 20 rotte, tra cui quelle su Atene, Barcellona, Cagliari, Palma di Maiorca, Praga e Vienna.





“Quest’anno Ryanair trasporterà oltre 5 milioni di ospiti da/per Bologna – sottolinea il ceo del vettore Eddie Wilson -, sostenendo la crescita a lungo termine e fornendo una spinta necessaria all'economia turistica locale, ma anche l’intera regione Emilia-Romagna, in cui Ryanair continuerà a crescere questa estate. Questo impegno a lungo termine su Bologna dimostra la fiducia dell'aeroporto nei confronti di Ryanair”.