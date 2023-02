Air Corsica: in estate secondo volo sull'Italia con il Bastia-Roma

Air Corsica raddoppierà l’operativo su Roma nel corso della prossima estate. Il vettore affiancherà infatti il collegamento esistente da Ajaccio a un volo da Bastia a partire dall’inizio di luglio. Due le frequenze settimanali previste, che resteranno attive fino al primo di settembre.

Anche per questa rotta e grazie all’accordo di code sharing con Ita Airways la compagnia corsa punta a raggiungere un load factore del 70 per cento.



“Il nostro desiderio è quello di continuare ad affermarci in Italia, che è un mercato molto interessante – ha sottolineato Marie-Hélène Casanova-Servas, presidente del Consiglio di Sorveglianza -.Sulla base del successo della linea Ajaccio-Roma, che aprirà nel 2022, ne siamo convinti non appena la nuova linea Bastia-Roma soddisferà le aspettative degli isolani che desiderano trascorrere qualche giorno a Roma o approfittare dei numerosi collegamenti offerti dall’aeroporto di Fiumicino, in particolare dal nostro partner Ita Airways”.