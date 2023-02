Nonostante il riserbo imposto dal ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti, iniziano a filtrare i primi rumors in merito alle trattative in esclusiva tra il Governo e Lufthansa per l’acquisizione di Ita Airways. Intanto la conferma che la quota che dovrebbe passare di mano sarebbe pari al 40 per cento e il controvalore compreso tra i 250 e i 300 milioni di euro (anche in base al valore della compagnia al momento della transazione).

Le tempistiche

Secondo quanto riportato dall’Ansa citando fonti vicine al dossier, inoltre, si punterebbe a chiudere la prima fase con una certa velocità, considerato anche il buon andamento del dialogo, per potere avere al più presto il via libera dalla Commissione europea, lo scoglio considerato come il più impegnativo per potere procedere con il closing. Un via libera, comunque, che viene considerato quasi scontato considerato che si starebbero rispettando tutte le richieste fatte al tempo della nascita di Ita, tra le quali c’era appunto la futura messa sul mercato del vettore.



Il lungo raggio

Sul fronte del piano, sarebbe confermata l’idea di fare di Fiumicino l’hub per Africa e Sud America, mentre la compagnia italiana non avrebbe un ruolo di feederaggio su Francoforte e Monaco nelle rotte per gli Stati Uniti, che rimarranno dirette dall’Italia. Secondo le attuali previsioni, comunque, l’intera operazione dovrebbe portare Lufthansa a rilevare le redini di Ita Airways in tempo per l’estate.