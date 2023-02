Qatar Airways e Airbus, pace fatta sul caso A350

Si sedano i toni tra Qatar Airways e Airbus. Le due società hanno reso noto di aver “raggiunto un accordo amichevole, in relazione alla controversia legale sugli A350”.

Alcuni mesi fa, infatti, il costruttore europeo aveva deciso di bloccare gli ordini del vettore, in seguito alla messa a terra degli Airbus 350 da parte dell’autorità di regolamentazione del Qatar per presunti rischi di sicurezza relativi allo strato più superficiale della fusoliera e alla richiesta da parte di Qatar Airways di un risarcimento di 200mila dollari per ogni aereo.



Ora, fa sapere in una nota il vettore, “un progetto di riparazione è ora in corso ed entrambe le parti sono impazienti di riportare in volo questi aeromobili in totale sicurezza”.



I dettagli dell’intesa non sono stati resi noti, ma le parti si impegnano “a interrompere le loro azioni legali”.



L’accordo che - precisa la compagnia aerea - “non rappresenta un’ammissione di responsabilità per nessuna delle parti”, consentirà alle due società “di continuare a lavorare insieme come partner in futuro”.