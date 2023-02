Gerber lascia i vertici di Brussels e diventa ceo di Condor Airlines

Giro di poltrone ai vertici dei vettori europei. Protagonisti degli scossoni sono stati in questi giorni la tedesca Condor e la compagnia del gruppo Lufthansa Brussels. E’ stato proprio il ceo dell’aerolinea belga, Peter Gerber, a lasciare il timone per andare a guidare il nuovo corso di Condor al posto di Ralf Teckentrup, da vent’anni in sella alla compagnia.

Gerber vanta un’esperienza trentennale all’interno del colosso tedesco, dove è arrivato a far parte del board già nel 2009 per poi passare alla guida di Brussels una volta rilevata al 100 per cento.



Alla guida della compagnia belga tornerà invece Christina Foerster, che assumerà l’incarico ad interim dopo averlo già ricoperto negli anni passati.