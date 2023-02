Qatar Airways, operazione Thailandia: terzo volo giornaliero su Phuket

E’ ormai una gara ad aumentare i voli sulla Thailandia quella in atto da parte di alcune compagnie aeree internazionali. La crescita dell’attenzione mondiale verso la destinazione, sempre più richiesta a livello turistico, sta determinando una crescita dei collegamenti diretti e in connessione e l’ultima mossa arriva ora da Qatar Airways.

La compagnia di Doha ha infatti introdotto a partire da oggi un terzo volo giornaliero su Phuket portando così a 7 in totale i collegamenti tra il Qatar e la Thailandia, considerando anche le quattro frequenze giornaliere già presenti su Bangkok.



“Il significativo ampliamento dei voli per la Thailandia – si legge in una nota della compagnia - garantirà una maggiore comodità e connettività ai viaggiatori, offrendo loro più opzioni di viaggio verso oltre 150 destinazioni della rete globale di Qatar Airways, tra cui Roma, Milano, Londra, Manchester, Francoforte, Parigi, Zurigo e New York”.