Aeroporti di Puglia, un anno a incorniciare: traffico passeggeri a +12 per cento sul 2019

Un 2022 decisamente al di sopra delle attese per gli Aeroporti di Puglia. Con oltre 9,2 milioni di passeggeri Bari e Brindisi hanno fatto registrare un incremento di oltre il 12 per cento rispetto ai numeri del 2019, risultato trainato in particolare dall’andamento dei voli domestici, +17 per cento.

“Questi numeri da record, secondo le previsioni, avremmo dovuto raggiungerli nel 2026 – ha commentato il presidente di AdP Antonio Maria Vasile -. Invece siamo andati al di là delle aspettative, grazie al lavoro di tutta la squadra di AdP, della Regione Puglia e all’avvio di nuove rotte. Lavoriamo costantemente per migliorare e accrescere il network delle rotte nazionali e internazionali e per offrire maggiori e migliori servizi ai passeggeri in transito nei nostri aeroporti”.



Nel dettaglio Bari ha movimentato 6,2 milioni di pax, il 12 per cento in più sul 2019, mentre Brindisi con 3,5 milioni è cresciuto del 16,5 per cento.