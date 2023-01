Volotea, i numeri in Italia: 4 milioni di passeggeri trasportati nel 2022

Circa 28mila voli operati e 4 milioni di passeggeri trasportati. Questi i numeri messi a segno da Volotea in Italia nel 2022. La compagnia aerea ha alzato il velo sui risultati dell’anno scorso, che per la Penisola parlano di un incremento del 54% dei pax rispetto alla stagione 2021.

Sul piano dell’offerta, il vettore ha messo in vendita 4,8 milioni di posti, il 21% in più rispetto al 2019 e il 53% in più rispetto al 2021.



La strategia della compagnia si è concentrata su un'offerta prevalentemente domestica (pari al 72% dei suoi collegamenti), con uno specifico focus sui collegamenti da e per le isole (83% dell’offerta totale).



L’offerta complessiva si è articolata in 169 rotte, 88 delle quali in esclusiva, portando a un load factor dell’84%.



“Abbiamo chiuso il 2022 sotto il segno della crescita e del successo – commenta in una nota Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi di aver guadagnato la fiducia di un numero sempre maggiore di passeggeri e di aver concretizzato una serie di investimenti a supporto del territorio italiano. L’anno scorso, abbiamo annunciato l’apertura della nostra settima base operativa a Firenze, che ci consentirà di offrire un numero ancora maggiore di collegamenti da e per la Toscana, massimizzando i flussi turistici incoming. Allo stesso tempo abbiamo dato prova di grande professionalità, gestendo con puntualità e precisione 4 rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna. Collegamenti che ci vedono nuovamente impegnati, anche per il 2023 e senza compensazioni economiche, sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino. L’Italia - conclude - continua a ricoprire un ruolo molto importante nelle nostre strategie di crescita e il nostro obiettivo è di continuare a offrire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri”.