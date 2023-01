Sono ore convulse quelle che riguardano il futuro della compagnia aerea norvegese Flyr. A pochi giorni dallo stop di Flybe in Gran Bretagna anche una delle ultime compagnie aeree a calcare la scena in Europa rischia di dovere alzare bandiera bianca e la giornata odierna potrebbe essere decisiva per le sue sorti.

L’allarme è scattato ieri quando sul sito del vettore è comparsa la comunicazione secondo la quale Flyr aveva informato “Oslo Børs lunedì mattina che la società non ha avuto successo con il suo nuovo piano di finanziamento. La società si trova quindi in una grave situazione finanziaria e il consiglio valuterà se ci sono alternative per continuare l'attività”.



La compagnia ha operato regolarmente i voli in programma ieri su Malaga, Alicante e Las Palmas mentre per oggi non ce ne sono in programma. “Le informazioni sui voli futuri saranno condivise il prima possibile su www.flyr.com”, conclude la comunicazione.