La notizia è arrivata all’alba di sabato: Flybe è entrata in amministrazione controllata e ha cessato di volare con effetto immediato, lasciando a terra centinaia di passeggeri. Ora il vettore è nelle mani di Davis Pike e Mike Pink di Interpath.

Secondo Cirium, Flybe avrebbe operava voli verso 17 destinazioni, tra cui Belfast City e Londra Heathrow, con sette voli giornalieri a Heathrow, collegata con Amsterdam, Belfast, Newcastle e Newquay. In totale nel corso di questa settimana avrebbe dovuto effettuare 292 voli, per un totale di oltre 22.700 posti.



Le tariffe di salvataggio

Per aiutare i passeggeri a non rinunciare ai propri piani di viaggio alcune compagnie aeree hanno proposto tariffe di salvataggio. Tra queste British Airways che, come riporta Simple Flying, sta lanciando tariffe di 50-60 sterline solo andata, disponibili su rotte selezionate a coprire i voli da Londra a Belfast, Newcastle e Amsterdam. Le tariffe includono un bagaglio da stiva fino a 23 kg e possono essere prenotate chiamando il contact center di British Airways.



La compagnia aerea ha anche incoraggiato tuitto il personale FlyBe a cercare opportunità di lavoro tramite la sua pagina career.



Anche Ryanair ha lanciato sul suo sito, fino al 26 marzo, tariffe di salvataggio forfettarie di 29,99 sterline per riportare i passeggeri a casa. Coloro che avevano prenotato i collegamenti FlyBe ora cancellati possono viaggiare con Ryanair, ma il vettore non vola su Londra Heathrow. Nel novero dei collegamenti prenotabili con Ryanair ci sono, invece, quelli da Belfast a East Midlands, Manchester e Londra Stansted.

A lanciare tariffe speciali anche easyJet, che le rende disponibili fino al 5 febbraio.



Non recarsi in aeroporto

Se si ha prenotato un volo con FlyBe in questi giorni, spiega la Civil Aviation Authority, non bisogna recarsi in aeroporto perché il volo non è operativo e non ci sarà personale del vettore a fornire assistenza. Si può visitare il sito Web Cca per ulteriori informazioni, ma i voli prenotati senza intermediazione e che non sono parte di un pacchetto turistico non verranno riprotetti. Se la prenotazione è stata effettuata tramite adv o altri intermediari, invece, spetta a loro aiutare il passeggero a riprenotare con un altro vettore.