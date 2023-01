El Al ricomincia a volare su Venezia e Napoli da Tel Aviv

di Alberto Caspani

Venezia e Napoli tornano nella programmazione di El Al, la compagnia di linea israeliana. A partire dal prossimo 26 marzo, e sino al 28 ottobre 2023, entrambe le città italiane saranno collegate con Tel Aviv, ma con frequenze differenti: cinque giornaliere per la Serenissima, tre per il capoluogo campano.

Accanto ad esse, l’operativo primavera-estate prevede 12 voli diretti settimanali Roma-Fiumicino-Tel Aviv e altri 12 da Milano-Malpensa.



Le classi di servizio

Per i passeggeri in classe economy, inoltre, sono disponibili tre modelli tariffari in funzione dei quali individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze (Lite, Classic, Flex), pagando per i soli servizi necessari.



Relativamente al lungo raggio, El Al lancia due importanti novità sempre da marzo: il Giappone, con il collegamento Tokyo-Tel Aviv, e l’Irlanda, grazie al Dublino-Tel Aviv, destinazioni che permettono di superare quota 50 a livello di voli diretti del network complessivo .