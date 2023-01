Volotea sale a quota 16 rotte a Cagliari: Barcellona, Atene e Brindisi le new entry

Non solo Olbia per la Sardegna firmata Volotea. Doop l’assalto estivo al Costa Smeralda annunciato l’altro giorno, con la base diventata prima in Italia per la low cost, oggi è stato annunciato il potenziamento anche di Cagliari, che vedrà l’ingresso di tre nuove rotte: Barcellona (fino a 3 frequenze alla settimana), Atene e Brindisi (entrambi bisettimanali).

Diventano così 16 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari: 7 all’estero, 1 in Grecia (Atene), 2 in Spagna (Barcellona e Bilbao), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), e 9 in Italia (Brindisi, Firenze , Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate e Roma Fiumicino – queste ultime 2 operative fino al 12 febbraio 2023).



Volotea si attesta così come seconda compagnia per numero di collegamenti disponibili a Cagliari e presso lo scalo scende in pista con un totale di 325 mila posti in vendita.