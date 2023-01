Airbus: maxi recruiting mondiale nel 2023, obiettivo 13mila assunzioni

Con la fine dell’emergenza riparte anche la macchina del recruiting in casa Airbus e il consorzio europeo pensa in grande fissando l’obiettivo delle nuove assunzioni per l’anno in corso a quota 13mila.

Sarà una ‘caccia ai talenti’ mondiale quella che verrà messa in campo dal colosso dell’aviazione, con 9mila profili che verranno ricercati in ambito europeo e il rimanente nel resto del mondo. "Dopo il successo delle assunzioni dello scorso anno, nel 2023 assumeremo ancora oltre 13mila dipendenti – ha commentato Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer -. Ci rivolgiamo a persone di talento di tutto il mondo affinché si uniscano a noi nel nostro viaggio per rendere l'aerospazio sostenibile una realtà e ci aiutino a costruire un ambiente di lavoro migliore, più diversificato e inclusivo per tutti i nostri dipendenti".



Particolare attenzione verrà posta ai profili tecnici e produttivi, nonché all'acquisizione di nuove competenze a sostegno della visione a lungo termine dell'azienda in settori quali nuove energie, informatica e digitale.