Air France prepara la crescita sulla Cina: tre voli giornalieri da luglio

Partirà dal prossimo primo luglio l’operazione di forte incremento dei collegamenti sulla Cina da parte di Air France. Tutti i voli già in programma ad oggi diventeranno infatti giornalieri con l’obiettivo di favorire la ripresa dei viaggi tra i due Paesi.

Attualmente il vettore transalpino vola su Pechino una volta alla settimana, Shanghai due volte (che saliranno a 3 dal 3 febbraio) e Hong Kong con tre frequenze. Per tutte queste da luglio, appunto, si passerà a un volo giornaliero.



“I voli per Shanghai saranno effettuati con un Boeing 777-300 ER – si legge in una nota della compagnia - equipaggiato con le più recenti cabine di lungo raggio di Air France e dotato di 369 posti (48 in Business, 48 in Premium Economy, 273 in Economy). I voli per Pechino e Hong Kong saranno effettuati con un Boeing 787-9 dotato di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy, 228 in Economy)”.