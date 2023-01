Jet2 rivede al rialzo le previsioni sugli utili

L'incremento delle prenotazioni, unito a quello dei prezzi, fa rivedere al rialzo le previsioni per gli utili di jet2.

Come afferma ttgmedia.com, la compagnia aerea ha rialzato le stime a 385 milioni di sterline per l'anno che si chiuderà il 31 marzo 2023. Le prenotazioni infatti hanno viaggiato a ritmo sostenuto per tutto il mese di dicembre e anche quello di gennaio.



Il load factor viaggia inoltre in anticipo rispetto all'inverno 2018/2019, l'ultimo prima della pandemia; il dato si rivela ancora più interessante se si tiene conto che la capacità è stata aumentata del 24%, con prezzi più alti.