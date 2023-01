Aviaroma: il 24 febbraio in provincia di Vicenza la presentazione ufficiale

E’ stata fissata per il prossimo 24 febbraio la prima conferenza stampa di presentazione di Aviaroma, la nuova compagnia aerea dalle grandi ambizioni sul mercato italiano, della quale al momento trapelano pochi particolare a parte quelli messi in luce dallo stesso vettore sul proprio sito internet.

L’appuntamento si terrà presso l’Aviaroma Auditorium di Zugliano, in provincia di Vicenza, e prevede l’intervento di Flavio Paltrinieri e Gaetano Rizzi, entrambi del Board of director, e di Alarico Iotti.



Secondo quanto si legge sul sito della società a cui fa capo il progetto Aviaroma, la Leone Capital LLC, “Aviaroma è una compagnia aerea di ultima generazione. Basata su un modello di business innovativo, su una flotta composita. La compagnia aerea concentra la sua strategia commerciale su Roma e l'Italia come centro turistico internazionale e centro di prodotti di eccellenza. La società sta attualmente elaborando i documenti per ottenere il Coa e prevede di iniziare le operazioni di volo nel febbraio 2023”.