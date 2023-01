Level, più voli per gli Usa nell'estate 2023

Level intensifica gli impegni sugli Stati Uniti. La compagnia aerea basata a El Prat si appresta a incrementare del 20% l’offerta dei posti sulle rotte che collegano Barcellona alle principali destinazioni degli States.



Secondo quanto si apprende da Preferente, il vettore a partire dal mese di giugno garantirà un volo giornaliero per New York per l’intera summer e aggiungerà una frequenza verso Boston, portando così a 4 i voli settimanali verso la destinazione.

La rotta tra Barcellona e San Francisco sarà nuovamente servita con quattro voli settimanali, come nella scorsa estate.



Confermati, inoltre, i voli verso Los Angeles.