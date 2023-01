“La questione richiede serietà”. Il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti esce allo scoperto per la prima volta sugli sviluppi che ci saranno dopo la presentazione della lettera di intenti per Ita Airways da parte di Lufthansa. E mette in chiaro che per i passaggi successivi servirà del tempo, “settimane e non giorni” come si ventilava. Perché la questione va affrontata, appunto, con la giusta serietà.

La spiegazione

"È arrivata una proposta da parte dei tedeschi - ha spiegato poi il ministro ai giornalisti secondo quanto riportato da TGcom24 -. La stiamo esaminando, dev'essere naturalmente conforme al Dpcm, poi inizierà una fase di negoziato, di trattative rispetto alle richieste del governo italiano e ai progetti industriali di Lufthansa".



Se quindi il percorso sembra ampiamente segnato e la mancanza di concorrenti sembra spianare la strada al colosso tedesco, prima di una decisione definitiva il Governo punta ad avere il massimo delle garanzie, soprattutto per quanto riguarda il futuro della compagnia, per la quale si punta a un ruolo non di secondo piano all’interno del gruppo.