Accor e Ita Airways uniscono i programmi fedeltà

Accor e Ita Airways si alleano. Il programma fedeltà del colosso alberghiero 'ALL - Accor Live Limitless' e la compagnia aerea hanno siglato una partnership per la conversione reciproca dei punti a partire dal 26 gennaio.

L’accordo consentirà di convertire facilmente i punti ALL Reward e i punti Volare. I soci di ALL potranno infatti guadagnare punti Reward quando voleranno con Ita Airways, convertendo 4.000 punti Volare in 1.000 punti ALL Reward. I punti potranno poi essere utilizzati per soggiorni in hotel a livello globale, per saldare tutto o parte del conto o per un upgrade della camera. I soci potranno inoltre utilizzare i loro punti tutto l'anno per accedere con i loro cari alle lounge Vip per i principali eventi sportivi, alle masterclass culinarie, ai concerti jazz e ad altri eventi, come un balletto a lume di candela dedicato a Tchaikovsky al Teatro Ghione di Roma.



Contemporaneamente, i soci ALL potranno scegliere di convertire i loro punti Rewards in punti Volare per beneficiare di biglietti o upgrade di classe di servizio con Ita Airways (4.000 punti ALL Reward equivalgono a 5.000 punti Volare).