Mercato aereo mondiale, la piena ripresa sarà solo nel 2025

Il mercato aereo mondiale tornerà ai parametri pre-Covid solo nel 2025. L’analisi è quella della Japan Aircraft Development Corporation, che ha pubblicato un report sulla previsione del traffico passeggeri mondiale per i prossimi 20 anni prendendo in esame fattori quali gli effetti della pandemia da Covid-19 sul mercato mondiale dell’aviazione, l’aumento del prezzo del greggio e le previsioni economiche mondiali di varie regioni.

L'incidenza di questi parametri sui ricavi passeggeri per chilometro (rpk) mostrano come la crescita media di questo valore dovrebbe attestarsi a un più 3,98% dal 2020 al 2040, dopo essere stata del 6,6% nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019. Dopo aver toccato il fondo nella prima metà del 2020, spiega Simple Flying, il mercato dell’aviazione ha visto una lenta crescita fino all’estate del 2021, dopodiché l’aumento è diventato molto più rapido.



I risultati per macroregioni

Tuttavia la ripresa completa dalla pandemia non avverrà prima del 2025, con Asia Pacifico, Europa e Nord America a guidare la crescita maggiore nei prossimi 20 anni. La regione Asia Pacifico vedrà una crescita dell’rpk annuale del 4,5%, con un totale di quasi 7,5 trilioni. L'Europa crescerà in media del 4,1%, con un rpk di quasi cinque trilioni. Nel Nord America, invece, il valore dell’rpk sarà in media del 3,6% annuo, con poco più di quattro trilioni di passeggeri/chilometro. A dominare la regione Asia Pacifico sarà la Cina, con un rpk di quasi 3,5 trilioni.