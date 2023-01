Dopo l’ufficializzazione della liquidazione giudiziale per Blue Panorama, definita dal Tribunale di Milano in seguito alla mancata accettazione del concordato preventivo presentato dalla società e la conseguente non volontà del Gruppo Uvet di procedere a un ulteriore investimento, è stata fissata la data della prima udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo dell’azienda. Convocazione che avverrà il prossimo 5 maggio, come si legge sul Portale dei Creditori, che riporta tutti i dettagli dell’operazione.



Fine della storia

Si va quindi lentamente verso la definizione dell’ultima pagina nella storia della compagnia aerea fondata da Franco Pecci e poi passata nelle mani del Gruppo Uvet con l’obiettivo di rilanciarla anche con un nuovo brand, Luke Air, voluto dallo stesso presidente Luca Patanè. Piano stroncato però dalla pandemia, il cui stop non ha consentito di portare avanti il progetto e perseguire gli obiettivi.



Rinnovata la Cigs

Intanto un importante passo avanti si registra sul fronte dei dipendenti della compagnia, ferma ai box da ormai oltre un anno. Nell’incontro che si è tenuto al Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria Anpac e Anpav è stato trovato l’accordo per estendere di un anno la cassa integrazione straordinaria, che rimarrà fino al 20 dicembre di quest’anno.