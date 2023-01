Fs investe sull’energia green: bando da 130 milioni per 20 impianti fotovoltaici

“Dal 2024 inizieremo a generare energia”. Con queste parole l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, annuncia il lancio di un bando europeo per la creazione di venti impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Gli impianti saranno distribuiti in buona parte della Penisola: dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, Campania e Puglia.



Valore complessivo del bando – realizzato nell’ambito del Piano industriale 2022-2031 – 130 milioni di euro.



Per il 2027 Ferrovie dello Stato prevede coprire il 40% del proprio fabbisogno energetico, producendo fino a 2,6 TWh, con un investimento di oltre 1,6 miliardi di euro.