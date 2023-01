Air France, 17 chef per promuovere la cucina francese

Air France si appresta a portare la cucina francese nel mondo. In occasione dell'evento Bocuse d'Or 2023, di cui è partner ufficiale, la compagnia ha svelato i nomi di 17 chef con cui collaborerà

quest'anno.

Nei prossimi mesi gli chef firmeranno piatti esclusivi nelle cabine La Première e Business e nelle lounge degli aeroporti.



Un'operazione che mira a far conoscere ai clienti del vettore la qualità e la diversità del patrimonio gastronomico francese, garantendo esperienze culinarie di alto livello.



A bordo dei voli a lungo raggio in partenza da Parigi, gli chef stellati francesi Arnaud Lallement, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut e Michel Roth si alterneranno perciò per proporre pietanze di alto livello nei menu delle cabine La Première e Business. Per la prima volta, anche Mauro Colagreco e Thierry Marx contribuiranno con composizioni vegetariane, carni bianche e

rosse francesi e pesce proveniente da pesca sostenibile.



Nelle suite La Première, dolci a cura dei pasticceri Meilleur

Ouvrier de France Philippe Urraca e Angelo Musa.



Continua inoltre la collaborazione con lo chef tre stelle Michelin Julien Royer nelle cabine La Première e Business in partenza da

Singapore.



In partenza dall'Isola della Riunione, nella cabina Business, i menu sono firmati dallo chef Jofrane Dailly, originario dell'Isola della Riunione, che lavora al Diana Dea Lodge di Sainte-Anne.



Sui voli in partenza dal Canada, il vettore proporrà menu firmati dallo chef Olivier Perret.



Si concentrerà sull'offerta di gastronomia francese con ingredienti freschi per i menu in cabina Business.



Sulla rete di medio raggio, nella cabina Business, lo chef aziendale di Servair François Adamski proporrà i piatti del pranzo e della cena.



Air France collabora, inoltre, anche con diversi chef nelle lounge degli aeroporti parigini. A ParisCharles de Gaulle, i team di Alain Ducasse offrono piatti per la lounge Air France La Première. E nelle altre lounge situate nel terminal 2 E (padiglioni K, L e M), Ducasse Paris presenta regolarmente nuovi piatti da gustare tra l'intera offerta. Nella lounge situata nel terminal 2F, François Adamski collabora con chef di talento per firmare menu innovativi e stagionali. Seguendo le orme di Chloé Charles, Amandine Chaignot illustrerà il suo talento ai clienti della compagnia. A Parigi-Orly, Guy Martin firmerà per la prima volta un piatto offerto nella lounge a lungo raggio di Orly 3.



Infine, nella lounge a corto raggio di Orly 2, i clienti potranno continuare a gustare i dolci di pasta choux firmati dal pasticcere Philippe Urraca.