Anche la Spagna si arrende e dal mese di febbraio decadrà l’obbligo delle mascherine a bordo degli aerei. L’ultimo Paese a mantenere ancora in vita questo provvedimento all’interno dell’Unione europea ha deciso di anticipare la scadenza, fissata inizialmente per la fine del primo trimestre.

A spingere le autorità sanitarie e governative competenti a questa inversione di rotta è stata la constatazione della sua inutilità in considerazione del fatto ormai in tutte le attività, eventi sportivi, concerti e quant’altro non vige lo stesso obbligo. Le mascherine a bordo restano comunque ‘consigliate’ come avviene in molti altri Paesi.



Il provvedimento era stato duramente criticato, si legge su Preferente, dalle imprese del comparto turistico, che lo avevano additato come deterrente per i viaggiatori internazionali, tanto che uno dei manager della compagnia aerea Iberia aveva rivelato come in molti preferissero optare su altre destinazioni per evitare questo obbligo.