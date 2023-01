La Faa ha individuato l’errore che ha causato il caos voli negli Usa

Un backup errato che ha causato la cancellazione involontaria di alcuni file: questa la causa del caos voli che ha paralizzato l'aviazione civile Usa la scorsa settimana secondo l'indagine effettuata dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

Come riporta ttgmedia.com i file sarebbero stati cancellati durante un tentativo di sincronizzazione del sistema Notam, che fornisce ai piloti informazioni e aggiornamenti su rischi e sicurezza riguardo le rotte. I piloti devono controllare il sistema prima di ogni decollo e la mancanza di alcune parti del sistema aveva di fatto bloccato le operazioni.



Al momento la Faa ha escluso ogni intervento doloso: il problema è stato generato da un errore involontario. Non ci sono infatti prove di attacchi informatici o altri interventi volti a danneggiare il sistema.



Nel frattempo ha anche annunciato di aver apportato alcune correzioni per prevenire il verificarsi di un nuovo fenomeno di questo tipo.