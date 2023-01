Ita Airways: tariffe speciali in vista delle elezioni regionali in Lazio e nella Lombrardia

Tariffe speciali in arrivo da parte di Ita Airways in occasione delle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia del 12 e 13 febbraio. La tariffa applicata avrà uno sconto di 40 euro sul prezzo andata/ritorno (tasse e supplementi esclusi); l’agevolazione non sarà cumulabile con altri sconti o sulle tariffe in continuità territoriale.

L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 febbraio 2023, per viaggiare nel periodo compreso dal 9 al 15 febbraio 2023. “Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale – spiega la compagnia in una nota -. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale”.