Due frequenze in più sulla Roma-Buenos Aires, la mossa di Aerolíneas Argentina

Due frequenze in più sulla Roma-Buenos Aires. Questa la mossa annunciata da Aerolíneas Argentinas a Fitur.



Il vettore, che attualmente vola tre volte a settimana dal Leonardo da Vinci, attiverà una frequenza in più ad aprile e un’altra a luglio, arrivando così a 5 collegamenti settimanali. Intensificate anche le operazioni su Madrid, con i 7 voli settimanali che diventeranno 12 a luglio.



“L'aumento delle frequenze verso il nostro Paese - ha sottolineato il ministro del Turismo Matías Lammens - ci consente di incrementare il turismo incoming in due delle destinazioni più importanti d'Europa". A. D. A.