Voli dall’Italia: le best practice per risparmiare secondo Skyscanner

Prenotare diciannove settimane prima della partenza, prediligendo il sabato. Questo il ‘trucco’ per risparmiare sui voli dall’Italia secondo Skyscanner, che, analizzando il booking nell'ultimo anno per le sue destinazioni più popolari, ha segnalato le best practice per arrivare a risparmiare in media tra i 48 e i 52 euro.



Attualmente ad esempio - segnala la piattaforma - il periodo migliore per prenotare un volo da Roma ad Amsterdam è con 20 settimane di anticipo; 31 per il Roma-Parigi.

Per chi parte da Milano, il giorno più economico della settimana per viaggiare a Ibiza a luglio è un martedì, mentre per Tenerife è il lunedì.



Il giorno più economico per andare a Valencia da

Bologna in agosto è il mercoledì, mentre a settembre è il lunedì.



“In Skyscanner abbiamo accesso a milioni di dati per mettere a disposizione di tutti i viaggiatori queste informazioni - spiega Laura Lindsay, esperta di trend di viaggio per Skyscanner -. Stiamo sperimentando la condivisione di queste informazioni tramite il nostro ‘Savings Generator’ per consentire ai viaggiatori italiani di calcolare da soli i risparmi del viaggio sulla base delle nostre 15 rotte più popolari per ogni mese dell'anno".