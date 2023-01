Scioperi in Francia tra oggi e domani: settore dei trasporti tra i più colpiti

Si prospettano due giornate difficili per i trasporti in Francia a causa di una serie di scioperi che interesseranno vari settori del lavoro. Oggi e domani sono infatti previsti ritardi e cancellazioni sia nel trasporto aereo sia in quello ferroviario e anche la metropolitana di Parigi viaggerà a singhiozzo.

Secondo quanto riportato da ttgmedia, per i voli lo stop partirà alle 19 di oggi per poi concludersi alle 7 di domani mattina, anche se ripercussioni potrebbero esserci anche nelle ore successive. Le compagnie aeree che dovrebbero essere maggiormente colpite, in particolare a Parigi, sono Air France e easyJet.



Per quanto riguarda i treni lo sciopero interesserà la giornata odierna: alcune compagnie, come Eurostar, hanno già rivisto la programmazione anche per la giornata di domani.