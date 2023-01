A Milano i primi due vertiporti collegati con Malpensa e Linate

Porta Romana, dove ci sarà il villaggio olimpico, e City Life: sono questi i primi due siti individuati a Milano per realizzare i primi vertiporti della regione, che debutteranno in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026. È questa una parte dell’intesa siglata tra il Comune di Milano e la Sea, la società aeroportuale che gestisce gli scali di Malpensa e Linate.

Il piano complessivo per lo sviluppo dei nuovi sistemi di collegamento aereo sostenibile, i cosiddetti aerotaxi, prevede la realizzazione di 17 vertiporti in totale, si legge su Il Sole 24 Ore, 6 in ambito regionale, 9 in ambito urbano e i due vertiporti all’interno dei due scali milanesi. Possibile anche la creazione di una newco che si occupi nello specifico della gestione del progetto.



Nel corso della presentazione sono stati anche anticipati i costi per il volo, che inizialmente si aggirerà sui 150 euro per poi scendere fino a 80 euro.