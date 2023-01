Ibar, Ghiringhelli confermato alla presidenza per altri due anni

Flavio Ghiringhelli (nella foto) riconfermato alla guida dell’Ibar per altri due anni. L’assemblea generale, chiamata a rinnovare le cariche sociali per il biennio 2023-24, ha rieletto il country manager Italia di Emirates per un secondo mandato. Con lui l’intero Consiglio direttivo uscente.

Confermati, quindi: Lorenzo Lagorio (easyjet); Edvino Corradi (Lufthansa Cargo); Stefano Pontiggia (Dhl); Ramzi Zawaideh (Royal Jordanian); Alberto Nanni (Cathay Pacific); Benito Negrini (Luxair) e Gianluigi Lo Giudice (Alitalia). A questi si aggiungono, riporta Askanews, i nuovi consiglieri Gabriella Galantis (Lufthansa Group), Cemil Ciloglu (Turkish Airlines), Rita Gaglione (Ita Airways) e Renato Scaffidi (Air Europa).



“Il rinnovo della fiducia alla squadra che ha governato la associazione nei difficili anni che ci siamo messi alle spalle – ha commentato Ghiringhelli – è secondo me la conferma di un lavoro ben fatto. Il Consiglio, inoltre, si arricchisce ulteriormente con la esperienza di altri colleghi che hanno deciso di entrare in squadra a fianco dei componenti già presenti”.



Entro fine mese il Consiglio direttivo si riunirà per nominare il vicepresidente e costituire i gruppi di lavoro. “Sul tavolo – ha anticipato Ghiringhelli - abbiamo importanti sfide a cui prepararci e contributi da offrire ai decisori politici, alle istituzioni e agli altri stakeholder che compongono la complessa filiera del nostro comparto. In questo quadro, poter contare su una squadra coesa come sempre e addirittura rafforzata rispetto al passato mi sembra il modo migliore per iniziare il nuovo mandato”.