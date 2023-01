Air France: al decollo il primo B777-300 con le cabine rinnovate

Debutteranno il 20 gennaio le nuove cabine degli aerei a lungo raggio B777-300 della flotta di Air France. La new entry vedrà il primo decollo dall’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle in direzione New York, mentre nei giorni successivi volerà anche su Rio De Janeiro e su Dakar.

“Il continuo rinnovamento dei 12 Boeing 777-300 ER della flotta a lungo raggio di Air France – si legge in una nota della compagnia - consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere questa rete nel corso dell'anno”.



Con questi interventi tutte le cabine business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023.