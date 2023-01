Gianluigi Aponte (nella foto) potrebbe puntare alle ferrovie attraverso il suo Gruppo Msc. Come riportato da Forbes, che cita un articolo apparso su Milano Finanza, Aponte starebbe continuando le trattative per l’acquisto di Italo, anche se l’azienda ha per ora smentito le voci in merito a qualsiasi possibile acquisizione.

Come riporta Milano Finanza, l’acquisizione fino ad ora fermamente smentita da Italo avrebbe un valore di circa quattro miliardi di euro, cioè il doppio di quanto pagato nel 2018 dal fondo Global Infrastructure Partners per acquistare Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori dai fondatori.



Gip possiede oggi il 72,6%. L’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire. L'operazione non giungerebbe inattesa: già prima degli ultimi due anni la stampa aveva parlato di possibili grosse acquisizioni di Aponte in Italia.