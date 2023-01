Semaforo verde per Bonza, la nuova low cost australiana

Ha ricevuto tutte le autorizzazioni per volare e tra poco inizierà a mettere i biglietti in vendita. Bonza, la nuova compagnia low cost australiana, si prepara al decollo a poco più di un anno dalla sua fondazione.

Come riporta travelmole.com il vettore ha ottenuto il certificato di operatore aereo da parte dell'autorità per la sicurezza dell'aviazione civile e ora potrà operare dalla sua base sulla Sunshine Coast. L'operativo comprende 17 rotte interne verso altrettanti aeroporti tra cui Cairns, Melbourne e Newcastle.



Bonza è stata fondata nell'ottobre del 2021 da Tim Jordan, ex manager di Virgin Blue. Il business model del vettore è quello low cost, con B737 Max 8 configurati in all-economy. Già lo scorso ottobre, quando era ancora in attesa del certificato di operatore, Bonza aveva annunciato una sponsorizzazione di 4 anni con la squadra di football Melbourne Victory.